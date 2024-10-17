В Десногорске модернизируют коммунальную инфраструктуру

О масштабной модернизации в своих соцсетях рассказал Василий Анохин. По словам губернатора Смоленской области, до конца 2026 года в городе атомщиков планируется обновить городские водопроводные и канализационные сети.
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