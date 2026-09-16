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Регионы России

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«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка лиги, победив «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка лиги, победив «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 3:1 в матче третьего раунда Кубка английской лиги, который прошёл на стадионе «Энфилд».

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