Что падение Авдеевки означает для Украины, дальнейшей войны и для Европы

Ближе ко второй годовщине войны Россия одержала крупную победу, захватив город Авдеевка. Украинские солдаты удерживали город четыре месяца, но 17 февраля вынуждены были отойти, поскольку противник обладал превосходством в числе и вооружении.
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