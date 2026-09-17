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RT Russia

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Памфилова: выборы в ГД пройдут в условиях, когда против России ополчился Запад

Памфилова: выборы в ГД пройдут в условиях, когда против России ополчился Запад

Выборы в Госдуму пройдут в условиях, когда против России ополчился весь западный мир, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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