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Новости Липецка

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Липецкая школа закупит ноутбуки почти за 2,7 млн рублей

Липецкая школа закупит ноутбуки почти за 2,7 млн рублей

Начальная стоимость закупки ноутбуков для школы №70 Липецка – 2,69 млн рублей. Поставить технику необходимо в течение 20 рабочих дней после заключения контракта.

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