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Месси набрал 10-е (8+2) очко по «гол+пас» на ЧМ-2026. Больше лишь у Мбаппе (11)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевую передачу в матче 1/4 финала ЧМ-2026 со Швейцарией (1:0, идет 1-й тайм).

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