Экс-футболист Гасилин: шансы Сафонова играть в "ПСЖ" малы

Бывший футболист петербургского "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал возможный трансфер вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский "ПСЖ", отметив, что голкиперу было бы логичней перейти в "Монако", передает "Матч ТВ".
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