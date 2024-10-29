Курорт The Oberoi, Marrakech приглашает на энергетические практики и звукотерапию

До 4 ноября 2024 года Мария Лодетофт (Maria Lodetoft), звукотерапевт и мастер Рейки из Лондона, будет проводить для гостей курорта The Oberoi, Marrakech (Марракеш, Марокко) индивидуальные медитации и энергетические практики в спа-центре The Oberoi Spa.