Курорт The Oberoi, Marrakech приглашает на энергетические практики и звукотерапию

До 4 ноября 2024 года Мария Лодетофт (Maria Lodetoft), звукотерапевт и мастер Рейки из Лондона, будет проводить для гостей курорта The Oberoi, Marrakech (Марракеш, Марокко) индивидуальные медитации и энергетические практики в спа-центре The Oberoi Spa.
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