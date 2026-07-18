FT: Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в попытке найти выход из политического кризиса, возникшего из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, пишет Financial Times.
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