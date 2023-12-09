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Сколько, по мнению приезжих, стоит жизнь убитого ими русского мужчины

Сколько, по мнению приезжих, стоит жизнь убитого ими русского мужчины

# Чернильница Сколько предложить денег матери, чтобы она поняла и простила? Сколько заплатить оставшемуся без отца ребенку?   Саратов Эта история началась ещё в конце марта, когда несколько мужчин спокойно гуляли с детьми во дворе дома и сделали замечание проезжающему мимо водителю.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Низя у нас дерьмократия. Русских гнобить можно и нужно, а вот черножопых обижать низя. Как же мы ракеты в космос запускать будем кто рогатку натягивать будет?
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9 час.
VG
Vasily Golov
Карта других городов России есть?Или не хотите портить отношения с приезжими?Или у жителей много в душе гуманизма и милосердия ? Всепрощение вокруг нас.Готовы продать жилье,потом и  второе гражданство с паспортом и клятвой.Бывшие покупают дистанционно квартиры,потом качают права о гражданстве и льготах.
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9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Когда нападают 10-11 человек на троих, в результате чего наступает смерть одного из этих троих,  то справедливо будет  жизнь за жизнь...  Поскольку у нас НЕТ смертной казни, а участники убийства по большей части , мягко говоря, смылись и стали недосягаемы для правосудия, то пожизненное заключение вполне справедливо - пусть отсидит за всех своих сотоварищей, то биш соучастников...
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8 час.

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