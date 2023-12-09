Сколько, по мнению приезжих, стоит жизнь убитого ими русского мужчины

Александр Ткаченко Низя у нас дерьмократия. Русских гнобить можно и нужно, а вот черножопых обижать низя. Как же мы ракеты в космос запускать будем кто рогатку натягивать будет?

VG Vasily Golov Карта других городов России есть?Или не хотите портить отношения с приезжими?Или у жителей много в душе гуманизма и милосердия ? Всепрощение вокруг нас.Готовы продать жилье,потом и второе гражданство с паспортом и клятвой.Бывшие покупают дистанционно квартиры,потом качают права о гражданстве и льготах.