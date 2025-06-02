Состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось с начала года на $22,547 млрд, сообщает Bloomb [.] Состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось с начала года на $22,547 млрд, сообщает Bloomberg: Президент "Норникеля" Владимир Потанин заработал $3,82 млрд, его состояние составило $31,7 млрд; Состояние акционера "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,7 млрд, до $16,9 млрд; Наибольшие убытки понес владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев — его состояние уменьшилось на $1,77 млрд, до $9,21 млрд.