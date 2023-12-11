В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что «Црвена звезда» собирается назначить главным тренером генерального директора по спорту в структуре москвичей Желько Бувача.
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