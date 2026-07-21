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Царьград

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"Это вызвало гомерический хохот!": Нам чиновники запрещают, а сами пользуются американским

"Это вызвало гомерический хохот!": Нам чиновники запрещают, а сами пользуются американским

История с импортозамещением в сфере IT получила неожиданное продолжение. Пока пользователям вводят ограничения и говорят о цифровом суверенитете, подрядчики Минцифры, как утверждается, продолжают использовать американские решения.

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