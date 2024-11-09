Депутат Госдумы с Алтая ответила на предложение создать министерство секса в России

По словам Нины Останиной, она не вправе определять структуру правительства Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей, уроженка Алтайского края Нина Останина прокомментировала предложение создать в России министерство секса для повышения рождаемости, пишет MSK1.