Депутат Госдумы с Алтая ответила на предложение создать министерство секса в России

По словам Нины Останиной, она не вправе определять структуру правительства Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей, уроженка Алтайского края Нина Останина прокомментировала предложение создать в России министерство секса для повышения рождаемости, пишет MSK1.
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