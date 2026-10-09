Почему взрослые дети обижаются, когда родители начинают жить для себя

Замечали, как странно устроена наша привязанность к родителям? Вроде бы уже есть собственная семья, работа, планы на жизнь, но внутри продолжает жить невидимый камертон, который настраивается на мамин голос в трубке или папино «ну как ты там?».
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