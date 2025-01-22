03.01.2025 состоялись педагогические чтения по теме ´Повышение качества образования средствами учебного предмета, в том числе в контексте формирования функциональной грамотности учащихся´ в форме круглого стола.
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