ВСУ заминировали созданного для любви плюшевого зайца

Противник минирует все подряд, не гнушаясь даже игрушками, популярными у детей и женщин. В этом убедился корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, пообщавшийся с российским сапером, который присутствовал при обезвреживании одного из таких самодельных взрывных устройств.