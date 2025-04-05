НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 40+ голами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Рекорд у Хоу – 44 шайбы в 40 лет

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:3, второй период).  На счету 39-летнего россиянина стало 40 шайб в 60 играх в текущем сезоне при 67 очках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх