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Бизнес журнал. Урал

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Паслер рассказал, чего ждет от нового главы Екатеринбурга

Паслер рассказал, чего ждет от нового главы Екатеринбурга

Рустам Галямов приступит к обязанностям 13 октября 2026 года и будет временно исполнять полномочия главы Екатеринбурга до избрания нового руководителя.

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