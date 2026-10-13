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Аргументы недели

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Силовики задержали пенсионера за стрельбу по соседу

Силовики задержали пенсионера за стрельбу по соседу

В Красносельском районе Петербурга 72-летний пенсионер выстрелил в соседа из охотничьего ружья из личной неприязни, но промахнулся — мужчина успел убежать.

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