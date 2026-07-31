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Директор «Сепанга»: «Гонка пройдет днем, не ночью»

Исполнительный директор автодрома «Сепанг» Азхан Шафриман Ханиф подтвердил, что Гран-при Бахрейна в Малайзии пройдет днем по местному времени.

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