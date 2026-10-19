© alenatoffi_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Блогерша и экс-участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина) сообщила в Telegram-канале, что прошла два курса высокодозной химиотерапии и вернулась домой.