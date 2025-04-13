Сталин направил телеграмму с соболезнованиями супруге президента Рузвельта

Лондон. Пятница, 13 апреля 1945 года. Сталин направил телеграмму Элеоноре Рузвельт, где выразил соболезнования по случаю кончины президента Рузвельта, назвав его "великим организатором борьбы свободолюбивых наций против общего врага".
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