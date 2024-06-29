Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что считает «жестью» то, насколько мягко МАГАТЭ отреагировало на то, что боевики ВС киевского режима атаковали установку для контроля за радиационным фоном на территории ЗАЭС.
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