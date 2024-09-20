«Обречена на провал», «беспрецедентное событие», «провести до конца»: французские СМИ — о попытке импичмента Макрона

Французские СМИ — о перспективах импичмента Макрона Ольга Шайдурова Французские СМИ активно обсуждают возможность импичмента президента страны Эммануэля Макрона после того, как соответствующее предложение левой партии «Непокорённая Франция» получило одобрение в бюро Нацсобрания.
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