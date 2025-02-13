Adobe запускает подписку на Firefly AI

Компания Adobe надеется воспользоваться успехом своих моделей искусственного интеллекта Firefly, запустив новый отдельный сервис по подписке, который предоставит пользователям доступ к моделям искусственного интеллекта для создания изображений, векторов и видео.
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