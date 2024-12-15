ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Вовк
    не давно в официальных СМИ прочитал, что за 5 лет из нацпроэкта "образования" украли 3-5 млрд руб. И это только что о...От современной шк...
  • Вовладар Даров
    Пусть входят в состав России и проблем не будет! Америка дала понять Канаде и Мексике, что будут штатами Америки! Пот...Симоньян: России ...
  • Максим Шишкин
    Нет. Нужны СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ учителя.От современной шк...

Симоньян: России нельзя потерять Абхазию как союзника

Симоньян: России нельзя потерять Абхазию как союзника

Это станет политическим самоубийством.фото: presidentofabkhazia.org--> window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
bп
bliga переяславский
Пусть пишут заявление на вхождение! Посмотрим.
Ответить
12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Халявщики и нахлебники, а не союзники...
Ответить
9 час.
ВД
Вовладар Даров
Пусть входят в состав России и проблем не будет! Америка дала понять Канаде и Мексике, что будут штатами Америки! Потому как больше не будут вливать финансы за просто так! Такая же ситуация и а Абхазии!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх