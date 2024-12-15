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Симоньян: России нельзя потерять Абхазию как союзника
Комментарии
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bп
bliga переяславский
Пусть пишут заявление на вхождение! Посмотрим.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Халявщики и нахлебники, а не союзники...
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9 час.
ВД
Вовладар Даров
Пусть входят в состав России и проблем не будет! Америка дала понять Канаде и Мексике, что будут штатами Америки! Потому как больше не будут вливать финансы за просто так! Такая же ситуация и а Абхазии!
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2 час.
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