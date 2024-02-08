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Глава МИД Украины Кулеба, жирующий на деньги Запада, испугался голода

Глава МИД Украины Кулеба, жирующий на деньги Запада, испугался голода

Кулеба опасается наступления "снарядного голода" в ВСУ.МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неготовности Европейской оборонной индустрии соперничать с российской, что приводит к острой нехватке снарядов ВСУ.

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