Глава МИД Украины Кулеба, жирующий на деньги Запада, испугался голода

Кулеба опасается наступления "снарядного голода" в ВСУ.МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неготовности Европейской оборонной индустрии соперничать с российской, что приводит к острой нехватке снарядов ВСУ.
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