Несекретные материалы

14 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    СССР никогда не знал тех этнических конфликтов и проблем которые появились в 90-х и сейчас переходят в новую фазу. К ...Мигранты-подростк...
  • Лаврентий Палыч Берия
    а что ты вообще знаешь? Золотой медалист интерната для даунов. Нечего не умеешь кроме как махать флажком ЕР когда сан...Отечественные Ту-...
  • Даня Московский
    Да тебе подхрюкивателю рассказывать!?Отечественные Ту-...

Бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют центр Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют центр Артемовска

Штурмовики российской ЧВК «Вагнер» минувшей ночью атаковали позиции ВСУ в центре Артемовска. Как отмечают украинские военные аналитики, пользуясь темнотой, добровольцы штурмовых отрядов пошил в активное наступление сразу на нескольких участках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх