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РЕН ТВ: бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за пьяную езду

РЕН ТВ: бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за пьяную езду

Сотрудники правопорядка задержали в Москве бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Об этом 8 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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