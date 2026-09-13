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Чернышенко: Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту

Чернышенко: Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия и Китай быстро приближаются к достижению цели по годовому товарообороту.

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