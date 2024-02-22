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НАША ЛОСИНКА

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Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Роботы-курьеры работают с ноября 2023 года 22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, что с ноября прошлого года роботы-курьеры, работающие в трех столичных стационарах, выполнили около 30 тыс.

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