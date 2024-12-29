«Германия будет беззащитна»: Секретный доклад МИД ФРГ об «Орешнике» поверг немцев в шок - Bild

«Германия будет беззащитна»: Секретный доклад МИД ФРГ об «Орешнике» поверг немцев в шок - BildУтечка деталей доклада МИД о возможностях новейшего российского оружия вызвала шок в немецких политических и военных кругах, пишет германское издательство.
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