«Германия будет беззащитна»: Секретный доклад МИД ФРГ об «Орешнике» поверг немцев в шок - Bild

«Германия будет беззащитна»: Секретный доклад МИД ФРГ об «Орешнике» поверг немцев в шок - BildУтечка деталей доклада МИД о возможностях новейшего российского оружия вызвала шок в немецких политических и военных кругах, пишет германское издательство.