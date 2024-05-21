Рассекречен Ford Mondeo Sport, он будет гибридом

Ford Mondeo представлен сейчас только в Китае, и очень скоро в серии появится модель Mondeo Sport. Премьера будет отчасти формальной: под названием Mondeo Sport выйдет кроссовер Ford EVOS, который выпускается с 2021 года (на фото показан именно он).
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