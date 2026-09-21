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«Как в притче про возвращение блудного сына»: почему эстонская семья переехала в Россию

«Как в притче про возвращение блудного сына»: почему эстонская семья переехала в Россию

Ирэна Пабо родилась в Эстонии и прожила там более 50 лет. В 1991 году она радовалась независимости бывшей союзной республики, но вскоре начала жалеть об этом из-за систематического притеснения русского языка.

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