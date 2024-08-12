Модест

Даже не смешной вопрос. ОДКБ был нужен, чтобы эти обезьянки в другие альянсы не полезли. Но пиндосы всё равно перекупили тупорогих баев, заманив их деньги и семьи к себе, а в итоге сделав их заложниками своей дурости и чванства. Пока эти баи у власти, вся эта цирковая ОДКБ будет односторонней - из России деньги и оружие, гарантии защиты, а обратно только жест ладонью по локоть. Впрочем, у нас в стране тоже хватает таких тупорогих, хотя Путин предупреждал, что зае@тся пыль глотать, вытаскивая свои активы с Запада. Многие уверовали, что ничего им не будет и получили по рогам. А некоторые дерибаски решили при япошках гриву задрать на Верховного и политику страны. Наверное решили избавиться от российских активов, типа режь последний огурец. Власовцы теперь везде, и надо уже с этим закругляться, отменив запрет идеологии в Конституции и мораторий на смертную казнь.