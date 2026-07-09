Компании в России стали сталкиваться с реальными утечками из-за ИИ-сервисов

За последнее время действующие на территории Российской Федерации предприятия всё чаще фиксируют утечки корпоративной информации через инструменты искусственного интеллекта, которые начинают применяться всё более широко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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