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Компании в России стали сталкиваться с реальными утечками из-за ИИ-сервисов

Компании в России стали сталкиваться с реальными утечками из-за ИИ-сервисов

За последнее время действующие на территории Российской Федерации предприятия всё чаще фиксируют утечки корпоративной информации через инструменты искусственного интеллекта, которые начинают применяться всё более широко.

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