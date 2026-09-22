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Украина потеряла минимум 15,7 миллиарда долларов с 2022 года из-за коррупции

Украина потеряла минимум 15,7 миллиарда долларов с 2022 года из-за коррупции

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за четыре года бюджеты разных уровней страны недополучили более 703 миллиардов гривен.

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