Украина потеряла минимум 15,7 миллиарда долларов с 2022 года из-за коррупции

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за четыре года бюджеты разных уровней страны недополучили более 703 миллиардов гривен.
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