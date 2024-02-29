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Закон, порядок, государство

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Экипажи штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров.

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