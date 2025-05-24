Новые изменения в пенсионном обеспечении: ветераны боевых действий получат увеличение выплат в 2025 году Юлия ЧелкановаВ 2025 году пенсии ветеранам боевых действий в России претерпят значительные изменения.
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