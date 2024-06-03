Почему таксисты во Владивостоке не используют машины из КНР

Тема активного внедрения китайских автомобилей на российском рынке обсуждается не первый год. В условиях санкций машины от автопроизводителей из КНР стали импортироваться в Россию, но тема покупки «китайца» все еще остается неоднозначной, в том числе и для работы в такси.