Почему таксисты во Владивостоке не используют машины из КНР

Тема активного внедрения китайских автомобилей на российском рынке обсуждается не первый год. В условиях санкций машины от автопроизводителей из КНР стали импортироваться в Россию, но тема покупки «китайца» все еще остается неоднозначной, в том числе и для работы в такси.
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