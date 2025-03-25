Аналитики оценили, когда ставки по ипотеке могут опуститься до 15%

Ставки по ипотеке могут опуститься до 15% не раньше 2026 года Для оживления спроса на рынке ипотеки ставки должны опуститься до 14–15%, при ставках на уровне 10% может начаться ажиотаж, считают эксперты Заметное оживление спроса на ипотеку возможно при снижении ставок по ипотеке до 14–15% годовых, к таким значениям они смогут вернуться не раньше 2026 года, считают эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью».