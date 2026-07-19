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Русская весна

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Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 1960-х годов — Goldman Sachs

Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 1960-х годов — Goldman Sachs

Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 1960-х годов, заявляют в Goldman Sachs. Показатель уже превысил уровни времён Карибского кризиса, холодной войны и терактов 11 сентября, сообщают аналитики банка.

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