Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 1960-х годов — Goldman Sachs

Риск глобального конфликта достиг максимума с середины 1960-х годов, заявляют в Goldman Sachs. Показатель уже превысил уровни времён Карибского кризиса, холодной войны и терактов 11 сентября, сообщают аналитики банка.
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