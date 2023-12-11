Эксперт: социальная сфера остается приоритетом в бюджете России

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что оборонные расходы российского бюджета отвлекает на себя часть ресурсов, однако социальная сфера остается приоритетом бюджета РФ.
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