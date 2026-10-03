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Карлсон перед матчем с «Вашингтоном»: «Это было потрясением – я провел в Вашингтоне полжизни. Мои дети живут там дольше, чем многие игроки»

Защитник « Тампы » Джон Карлсон перед матчем против « Вашингтона » в регулярном чемпионате НХЛ рассказал о своих эмоциях, когда он узнал о предстоящей встрече.

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