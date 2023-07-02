Военное обозрение

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В командовании «Юг» сообщили о «мощной» работе артиллерии в районе Антоновского моста

В командовании «Юг» сообщили о «мощной» работе артиллерии в районе Антоновского моста

В Генштабе ВСУ никак не прокомментировали появившуюся информацию о том, что российские силы прижали украинские подразделения на плацдарме в районе Антоновского моста.

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