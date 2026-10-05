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«Помогли тебе твои ляхи?» Украина осталась без экспорта зерна — и без денег

«Помогли тебе твои ляхи?» Украина осталась без экспорта зерна — и без денег

С украинским зерном происходят весьма забавные события. Брюссель предложил «существенно ограничить» доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае ее вступления в объединение, сообщает Financial Times.

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