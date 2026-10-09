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Регион 29

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Студенты из Москвы и Петербурга предложили туристический бренд для Северодвинска

Студенты из Москвы и Петербурга предложили туристический бренд для Северодвинска

Межвузовская экспедиция подвела итоги работы над туристическим кодом Северодвинска.В состав делегации вошли 15 студентов из ведущих вузов страны (Финансовый университет, ВШЭ, РУДН, РЭУ им.

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