Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Азербайджан изначально никакой федерацией не был. И вообще его не существовало до большевиков. Большевики разграничил..."Платите русским ...
  • Геннадий
    "...личный ... интерес..."  у многих в приоритете и это естественно /я знаю, может быть.../"Сиротопром" выше...
  • Валерий Шаронов
    что там студенты, посмотрите на наше правительство, путин так красиво говорил о целях и задачах нового состава и что,..."ЗА 42 СЕКУНДЫ СД...

«Прекратите издеваться над русским народом!..» В Госдуме призвали начать уголовное преследование «Яндекс Музыки» за пропаганду укрофашизма

«Прекратите издеваться над русским народом!..» В Госдуме призвали начать уголовное преследование «Яндекс Музыки» за пропаганду укрофашизма

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал возбудить уголовное дело против отдельных руководителей поисковой системы «Яндекс Музыка» за пропаганду укронацизма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Бесфамильный
Руководители Яндекса уже давно куплены западниками и сша и поэтому уже давно пляшут под их дудку, следовательно пора менять руководство полностью и даже создателя, он создавался на территории России и лицензия дана Россией, а если будет игнорировать применить статью об иноагентах и за решотку да и с культурой тоже пора навести большой порядок
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
Яндекс-такси, Яндекс-доставка, Яндекс-музыка/ все отстой!!! Одни враги!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх