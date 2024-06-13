«Прекратите издеваться над русским народом!..» В Госдуме призвали начать уголовное преследование «Яндекс Музыки» за пропаганду укрофашизма

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал возбудить уголовное дело против отдельных руководителей поисковой системы «Яндекс Музыка» за пропаганду укронацизма.
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