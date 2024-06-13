«Прекратите издеваться над русским народом!..» В Госдуме призвали начать уголовное преследование «Яндекс Музыки» за пропаганду укрофашизма

Ринат Бесфамильный

Руководители Яндекса уже давно куплены западниками и сша и поэтому уже давно пляшут под их дудку, следовательно пора менять руководство полностью и даже создателя, он создавался на территории России и лицензия дана Россией, а если будет игнорировать применить статью об иноагентах и за решотку да и с культурой тоже пора навести большой порядок