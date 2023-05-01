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Председатель ЗСК поздравил кубанцев с Первомаем

Председатель ЗСК поздравил кубанцев с Первомаем

Руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко обратился к жителям Краснодарского края со словами поздравления в честь праздника Весны и Труда.

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